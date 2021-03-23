Приложения
Сегодня в 10:00
Яндекс.Навигатор будет предупреждать водителей о проблемах на дорогах до построения маршрута
И всё благодаря анализу, проведённому алгоритмами компании
В сети появилась информация о новой (и очень полезной) функции Яндекс.Навигатора. Теперь приложение умеет предупреждать водителей об опасных участках на маршруте до построения этого самого маршрута.
Представители компании рассказали, что теперь пользователи смогут заранее узнать о сложных перекрёстках, опасных для обгона участках, а также местах, в которых можно не заметить пешеходов. Всё это призвано помочь водителю заранее узнать, на какие именно области обратить внимание на дороге в первую очередь.
Сообщается, что новая функция стала реальной благодаря анализу более 140 тыс ДТП алгоритмами Яндекса.
Мы уделяем большое внимание безопасности на дорогах. Навигатор уже умеет предупреждать о приближении к школам и превышении скорости. Предупреждения о разных видах опасных мест — ещё одна мера, которая будет помогать водить автомобиль более аккуратно, а значит – более безопасно.