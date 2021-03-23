Яндекс.Навигатор будет предупреждать водителей о проблемах на дорогах до построения маршрута

Представители компании рассказали, что теперь пользователи смогут заранее узнать о сложных перекрёстках, опасных для обгона участках, а также местах, в которых можно не заметить пешеходов. Всё это призвано помочь водителю заранее узнать, на какие именно области обратить внимание на дороге в первую очередь.