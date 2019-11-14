Приложения
Сегодня 13:58
Яндекс объединил сразу несколько своих приложений в Яндекс.Картах
В их число вошли “Транспорт” и “Драйв”
Яндекс официально анонсировала обновление Яндекс.Карт — теперь в приложении появился новый раздел под названием “Транспорт”, который по сути дублирует возможности одноименного приложения компании. Обновленная версия Яндекс.Карт уже доступна на iOS и Android.
Так, теперь в карточке абсолютно каждой остановки на карте будет отображаться информация о том, какой общественный транспорт находится поблизости. При этом маршруты автобусов можно добавлять в “Избранное”, что должно заметно облегчить жизнь тем пользователям, которые часто используют общественный транспорт определенного маршрута.
Также теперь в Яндекс.Картах появилась информация о стоимости поездки, если пользователь решит добраться до конечной точки на собственном каршеринге компании. Раньше на данной странице была доступна информация лишь о стоимости поездки на Яндекс.Такси, но сейчас пользователи будут видеть и то, сколько будет стоить поездка на Яндекс.Драйв.