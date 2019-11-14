Яндекс объединил сразу несколько своих приложений в Яндекс.Картах

Также теперь в Яндекс.Картах появилась информация о стоимости поездки, если пользователь решит добраться до конечной точки на собственном каршеринге компании. Раньше на данной странице была доступна информация лишь о стоимости поездки на Яндекс.Такси, но сейчас пользователи будут видеть и то, сколько будет стоить поездка на Яндекс.Драйв.