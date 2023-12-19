Яндекс «перевёл» свои приложения для Android и iOS в сербские компании

Первый офис Яндекса в Белграде появился в 2022 году. Как сообщила компания газете «Ведомости», все последние «изменения в разных приложениях происходили постепенно в течение последнего полугодия».

Теперь разработчиками сервисов Яндекс Драйв, Яндекс Еда, Яндекс Go, Яндекс Маркет в App Store и Google Play значатся сербские компании: Micromobilnost Doo — для iOS и Micromobilnost LLC Belgrad — для Android. По мнению опрошенных юристов, это один из способов уйти от западных санкций в случае их введения в отношении Яндекса.

Как отмечается, до конца октября текущего года разработчиком приложений указаных сервисов значилось швейцарское юрлицо Intertech Services AG, которое до 2022 года называлось Yandex Services AG.