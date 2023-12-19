Приложения
16:35, 19 декабря 2023
1 мин.

Яндекс «перевёл» свои приложения для Android и iOS в сербские компании

Для ухода от возможных санкций

Яндекс перерегистрировал приложения своих сервисов доставки и онлайн-торговли на сербские компании. Это один из способов ухода от санкций. Изменения коснулись как приложений для iOS, так и для Google Play.

Первый офис Яндекса в Белграде появился в 2022 году. Как сообщила компания газете «Ведомости», все последние «изменения в разных приложениях происходили постепенно в течение последнего полугодия».

Теперь разработчиками сервисов Яндекс Драйв, Яндекс Еда, Яндекс Go, Яндекс Маркет в App Store и Google Play значатся сербские компании: Micromobilnost Doo — для iOS и Micromobilnost LLC Belgrad — для Android. По мнению опрошенных юристов, это один из способов уйти от западных санкций в случае их введения в отношении Яндекса.

Как отмечается, до конца октября текущего года разработчиком приложений указаных сервисов значилось швейцарское юрлицо Intertech Services AG, которое до 2022 года называлось Yandex Services AG.

Новости партнеров
Новости партнеров