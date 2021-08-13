Яндекс подарит баллы Плюс при оплате покупок в интернете и ЖКХ

Прямо сейчас в акции участвуют десятки тысяч сайтов, в том числе онлайн-версии Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и т.д. Таким образом, пользователи могут покупать с дальнейшим получением баллов Плюс одежду, товары для дома, оплачивать ЖКХ и т.д. Об этом Ferra.ru рассказали представители Яндекса.

Количество получаемых таким образом баллов в ограничено — всего за месяц их можно заработать 3000. И если у человека имеется активная подписка Плюс, то накопленные баллы он может тратить на заказы в Лавке и Еде, поездки в Драйве либо Такси и прочих сервисах Яндекса.

Отметим, что акция с накоплением баллов при помощи Yandex Pay временна.