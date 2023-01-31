17:05, 31 января 2023
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Яндекс подтвердил, что в утечке кода была функция тайного включения микрофона колонок с «Алисой»Но пользователи всё равно в безопасности
Пресс-служба Яндекса сообщила, что в ходе проверки причин и последствий утечки исходных кодов различных сервисов компании удалось выявить некоторые критические уязвимости. Но клиентам и пользователям Яндекса ничего не угрожает.
Фото: Zoomobi.ru
В частности, в Сети оказался код функции тайного включения микрофона на колонках с голосовым помощником «Алиса». При этом все фрагменты кода устаревшие — компания уже использует обновлённые репозитории. К тому же это была тестовая функция, без обязательной предустановки на «умные» колонки Яндекса.
В Яндексе заверили, что в этом отношении пользователям ничего не угрожает. А для злоумышленников нет никаких лазеек.