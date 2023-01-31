Яндекс подтвердил, что в утечке кода была функция тайного включения микрофона колонок с «Алисой»

В частности, в Сети оказался код функции тайного включения микрофона на колонках с голосовым помощником «Алиса». При этом все фрагменты кода устаревшие — компания уже использует обновлённые репозитории. К тому же это была тестовая функция, без обязательной предустановки на «умные» колонки Яндекса.

В Яндексе заверили, что в этом отношении пользователям ничего не угрожает. А для злоумышленников нет никаких лазеек.