Яндекс поможет людям с плохим зрением вызывать такси на компьютере без сторонней помощи

Для это на сервисе используются программы экранного доступа, такие как JAWS или VoiceOver, которые для полностью незрячих или слабовидящих людей озвучивают всё, что происходит на экране. В отношении вызова такси пользователи с плохим зрением могут на слух вызвать машину и выполнить все необходимые им действия не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства.

«Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям приходилось звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса — шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных», — сообщил руководитель продуктового направления «Яндекс Go» Артём Молчанов.