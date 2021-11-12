Яндекс поможет людям с плохим зрением вызывать такси на компьютере без сторонней помощи

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Яндекс поможет людям с плохим зрением вызывать такси на компьютере без сторонней помощиС помощью программ экранного доступа
Компания «Яндекс» внедрила в свой сервис «Яндекс Go» программы экранного доступа для помощи незрячим людям. Теперь пользователи с плохими зрением смогут сами вызывать такси, прокладывать маршрут и делать всё то, что является обыденностью для других пользователей.
Для это на сервисе используются программы экранного доступа, такие как JAWS или VoiceOver, которые для полностью незрячих или слабовидящих людей озвучивают всё, что происходит на экране. В отношении вызова такси пользователи с плохим зрением могут на слух вызвать машину и выполнить все необходимые им действия не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства.
«Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям приходилось звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса — шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных», — сообщил руководитель продуктового направления «Яндекс Go» Артём Молчанов.
Источник: РИА Новости