Яндекс представил новый сервис такси «Везет» с ценами ниже тарифа «Эконом»

«Везёт» предназначен для несрочных поездок и обещает более низкие цены, особенно в периоды повышенного спроса. Стоимость поездок в новом сервисе будет в среднем на 20% ниже, чем в тарифе «Эконом», однако ожидание автомобиля может занять больше времени.

Новый сервис позиционируется как оптимальный вариант для тех, кто не спешит, например, возвращаясь из гостей или отправляясь за покупками.

Наибольшую выгоду пользователи могут получить в моменты пикового спроса или непогоды. В такие периоды цены в «Везёт» растут до определённого предела, не превышая 50% от базового тарифа.

Сервис будет обслуживаться теми же водителями, что и тариф «Эконом», но с меньшей комиссией — примерно на 2%. Это должно сделать поездки ещё более доступными.