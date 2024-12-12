Приложения
Опубликовано 12 декабря 2024, 08:19
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Яндекс представил собственный аналог Microsoft Office и Google Docs

Еще и со встроенным ИИ
Яндекс запустил онлайн-редакторы для работы с текстами и таблицами, встроив в них нейросеть YandexGPT 4.
Яндекс представил собственный аналог Microsoft Office и Google Docs
© Хабр

Новый офисный пакет доступен бесплатно в веб-версии, а в 2025 году планируется выпуск десктопного приложения. Бизнес-клиенты смогут развернуть редакторы на своих серверах.

Редакторы отличаются высокой производительностью и поддержкой совместной работы до 100 пользователей над одним документом. Они справляются даже с объёмными файлами, например, отчётами на тысячу страниц.

Важной особенностью стал интегрированный YandexGPT 4. Нейросеть способна создавать текст по описанию, редактировать, исправлять ошибки и менять стиль — от формального до простого.

Яндекс представил собственный аналог Microsoft Office и Google Docs
© Хабр

Её также можно использовать для сокращения длинных документов. Работает как с русскими, так и с английскими текстами.

Попробовать редакторы можно в сервисе «Документы», активировав опцию «Новый редактор» на верхней панели.