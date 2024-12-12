Яндекс представил собственный аналог Microsoft Office и Google Docs

Новый офисный пакет доступен бесплатно в веб-версии, а в 2025 году планируется выпуск десктопного приложения. Бизнес-клиенты смогут развернуть редакторы на своих серверах.

Редакторы отличаются высокой производительностью и поддержкой совместной работы до 100 пользователей над одним документом. Они справляются даже с объёмными файлами, например, отчётами на тысячу страниц.

Важной особенностью стал интегрированный YandexGPT 4. Нейросеть способна создавать текст по описанию, редактировать, исправлять ошибки и менять стиль — от формального до простого.