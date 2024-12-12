Яндекс представил собственный аналог Microsoft Office и Google Docs

Яндекс представил собственный аналог Microsoft Office и Google DocsЕще и со встроенным ИИ
Новый офисный пакет доступен бесплатно в веб-версии, а в 2025 году планируется выпуск десктопного приложения. Бизнес-клиенты смогут развернуть редакторы на своих серверах.
Редакторы отличаются высокой производительностью и поддержкой совместной работы до 100 пользователей над одним документом. Они справляются даже с объёмными файлами, например, отчётами на тысячу страниц.
Важной особенностью стал интегрированный YandexGPT 4. Нейросеть способна создавать текст по описанию, редактировать, исправлять ошибки и менять стиль — от формального до простого.
Её также можно использовать для сокращения длинных документов. Работает как с русскими, так и с английскими текстами.
Попробовать редакторы можно в сервисе «Документы», активировав опцию «Новый редактор» на верхней панели.