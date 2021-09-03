Яндекс принудительно включил рекламу в навигаторе даже для обладателей платной подписки Плюс

Как сообщает источник со ссылкой на отзывы пользователей в Google Play и App Store, после очередного обновления в настройках «Яндекс.Навигатора» исчезла возможность отключения рекламы. И такой возможности нет, даже если пользователь подписан на «Плюс». До этого в приложении можно было отключить 6 видов рекламы.

Представители Яндекса прокомментировали ситуацию и подтвердили, что отключить рекламу нельзя, но это позволяет оставить приложение бесплатным. По их словам, такое решение было принято, потому что пользователи редко использовали возможность отключения рекламного контента.