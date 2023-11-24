Яндекс раскрыл секреты, как не быть заблокированным в Яндекс.Такси

Вот самые основные моменты, которые следует учитывать:

Неоплата поездок: Если пассажир не оплачивает услугу и возникает долг, доступ к поездкам может быть временно ограничен до погашения задолженности.

При частом повторении подобных ситуаций, сервис может замораживать сумму или её часть заранее, в самом начале поездки. Также, если пассажир не оплачивает поездки наличными, возможность выбора этого способа оплаты может быть ограничена.

Злоупотребление возможностями сервиса: Потерять доступ к заказам может тот, кто использует сервис не по назначению, например, часто вызывая такси и не уезжая или создавая и отменяя множество заказов за один раз. Нарушение правил безопасности: В некоторых случаях сервис может ввести постоянное ограничение доступа, если есть риск для безопасности в поездке.

Это включает создание аварийных ситуаций, оскорбление водителя, нарушение его личных границ, нанесение ущерба имуществу водителя или автомобилю, попытка присвоить транспортное средство.

Служба поддержки Яндекса оценивает количество жалоб на поведение пассажира, нарушающего правила сервиса. Если таких жалоб будет много, доступ к поездкам может быть закрыт.