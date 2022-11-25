Яндекс.Такси предложит более выгодную точку окончания поездки

Представители Яндекса рассказали, что, например, если финальная точка поездки находится в глубине двора, то приложение предложит выйти из машины пораньше. В таком случае можно будет сэкономить деньги, пройдясь малый отрезок пути пешком.

В компании назвали новую функцию полезной в том числе и для водителей — с её помощью ему не придётся тратить лишнее время на выезд из двора или стоять в глухой пробке за 100 метров до пункта назначения.

Сообщается, что альтернативная точка высадки будет предлагаться лишь в том случае, если от неё до места назначения не более восьми минут пешком. При этом стоимость поездки в таком случае, в среднем, снизится на 10%.