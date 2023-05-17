16:07, 17 мая 2023
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Яндекс встроил собственную нейросеть YandexGPT в колонки с голосовым помощником «Алиса»Функция ещё тестируется, но уже доступна пользователям
Компания Яндекс внедрила в свой голосовой помощник «Алиса» нейросеть YandexGPT. Благодаря ИИ «Алиса» поможет придумывать сценарии для различных мероприятий, предлагать идеи и писать текст.
Новая функция уже доступна в приложении «Яндекс», «Браузере», «Станциях» и умных телевизорах с «Алисой». Для активации нужно сказать «Алиса, давай придумаем!».
Но разработчики предупреждают, что нейросеть YandexGPT ещё находится в тестовом режиме, поэтому «Алиса» может ошибаться.
Яндекс первым в мире внедрил большую языковую модель нового поколения в виртуального помощника — в Алису. Благодаря нейросети YandexGPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек.
Яндекс