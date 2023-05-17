Яндекс встроил собственную нейросеть YandexGPT в колонки с голосовым помощником «Алиса»

Новая функция уже доступна в приложении «Яндекс», «Браузере», «Станциях» и умных телевизорах с «Алисой». Для активации нужно сказать «Алиса, давай придумаем!».

Но разработчики предупреждают, что нейросеть YandexGPT ещё находится в тестовом режиме, поэтому «Алиса» может ошибаться.