Яндекс выпустил аналог TikTok, в котором вместо видео рекомендуются игры

Новый сервис представляет собой бесконечную ленту казуальных игр на HTML5 и Unity, которые можно переключать с помощью свайпов. «Игроток» уже доступен в браузере, а также на устройствах под управлением iOS и Android.

Особенностью сервиса стала возможность ставить лайки играм, которые «Игроток» учитывает, чтобы улучшить рекомендации.

Команда Яндекса проводит регулярные эксперименты, чтобы привлечь больше игроков на платформу и увеличить заработок разработчиков.

Так, например, уже сейчас в сервисе доступно несколько сотен игр, и их количество постоянно увеличивается. Чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям и разработчикам, добавление игр в «Игроток» происходит через заявку в тестовом режиме.

В дальнейшем планируется реализовать такую возможность через консоль разработчика.