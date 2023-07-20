Яндекс выпустил аналог TikTok, в котором вместо видео рекомендуются игры

Яндекс выпустил аналог TikTok, в котором вместо видео рекомендуются игрыУдивительно, что до этого никто не додумался раньше
Компания Яндекс порадовала своих пользователей новым проектом — «Игроток», аналогом популярного TikTok, но с уклоном в игры.
Новый сервис представляет собой бесконечную ленту казуальных игр на HTML5 и Unity, которые можно переключать с помощью свайпов. «Игроток» уже доступен в браузере, а также на устройствах под управлением iOS и Android.
Особенностью сервиса стала возможность ставить лайки играм, которые «Игроток» учитывает, чтобы улучшить рекомендации.
Команда Яндекса проводит регулярные эксперименты, чтобы привлечь больше игроков на платформу и увеличить заработок разработчиков.
Так, например, уже сейчас в сервисе доступно несколько сотен игр, и их количество постоянно увеличивается. Чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям и разработчикам, добавление игр в «Игроток» происходит через заявку в тестовом режиме.
В дальнейшем планируется реализовать такую возможность через консоль разработчика.