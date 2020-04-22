Яндекс выпустил конкурента WhatsApp

Что интересно, для того, чтобы воспользоваться новым продуктом компании, даже не обязательно устанавливать отдельное приложение — Яндекс.Мессенджер уже доступен на главном экране мобильного приложения Яндекс для Android и iOS, а также в компьютерной версии Яндекс.Браузера и на yandex.ru. Но для тех, кому необходимо наличие отдельной иконки на рабочем столе смартфона, в магазине приложений Google и Apple также имеется Яндекс.Мессенджер в виде отдельного клиента.