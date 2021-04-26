Яндекс выпустил онлайн-замену Microsoft Office

При этом платформа прекрасно поддерживает форматы docx, xlsx и pptx, а также способна конвертировать в них и более старые версии.

В компании заявили, что сам набор сервисов теперь называется Яндекс 360. Объясняется такой выбор тем, что в нём есть всё, что нужно для работы.