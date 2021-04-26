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Сегодня в 12:00
Яндекс выпустил онлайн-замену Microsoft Office
И ведь получилось очень качественно и удобно!
Компания Яндекс анонсировала новый сервис, который особенно будет полезен тем, у кого не установлен офисный пакет. Российский ИТ-гигант представил платформу, получившую название Документы и представляющую из себя онлайн-замену Microsoft Office.
С помощью нового сервиса пользователи смогут работать с документами прямо в браузере, причём как в одиночку, так и вместе с коллегами, рассказали Ferra.ru представители Яндекса. Документы позволят создавать основные типы документов: текстовые файлы, таблицы, презентации.
При этом платформа прекрасно поддерживает форматы docx, xlsx и pptx, а также способна конвертировать в них и более старые версии.
В компании заявили, что сам набор сервисов теперь называется Яндекс 360. Объясняется такой выбор тем, что в нём есть всё, что нужно для работы.