Яндекс запустил приложение для модников с распознаванием одежды на видео

Пользователи смогут снимать и смотреть ролики, примерять на себя виртуальные аксессуары и маски в режиме дополненной реальности, а также обсуждать моду с другими пользователями.

Приложение включает ленту рекомендованных видео, режим сканирования для распознавания одежды в роликах, ленту подписок и вкладку камеры. При открытии ролика появляется дополнительная информация о каждой вещи, также можно присоединиться к обсуждению каждого элемента.