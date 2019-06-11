Яндекс запустил приложение для модников с распознаванием одежды на видео

Компания Яндекс начала тестировать модное приложение Sloy. Оно использует технологии дополненной реальности и позволяет автоматически распознавать предметы одежды на героях видеороликов.
На данный момент проводится закрытое бета-тестирование примерно на 100 приглашенных экспертах по моде. Чтобы поучаствовать, надо оставить свой адрес электронной почты на странице приложения Sloy. Подключение к тестированию публики ожидается в течение лета, а в сентябре планируется релиз.
Пользователи смогут снимать и смотреть ролики, примерять на себя виртуальные аксессуары и маски в режиме дополненной реальности, а также обсуждать моду с другими пользователями.
Приложение включает ленту рекомендованных видео, режим сканирования для распознавания одежды в роликах, ленту подписок и вкладку камеры. При открытии ролика появляется дополнительная информация о каждой вещи, также можно присоединиться к обсуждению каждого элемента.