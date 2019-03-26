Яндекс запустил сервис доставки продуктов и рецептов для их приготовления

Компания Яндекс представила Яндекс.Шеф. Это новый сервис доставки продуктов и рецептов для их приготовления. Он создан на базе «Партии еды», присоединившейся к фудтех-направлению Яндекс.Такси осенью прошлого года.

Как обещает компания, Яндекс.Шеф поможет любому приготовить вкусный ужин всего за полчаса. Для этого не нужно ходить в магазин и уметь готовить — достаточно выбрать подходящие блюда и заказать набор продуктов на сайте или в мобильном приложении. Все необходимые ингредиенты, расфасованные в нужном количестве, доставят на дом вместе с рецептами для их приготовления.

Заказывать ужины можно разово или по подписке: тогда свежие продукты будут доставлять регулярно. Каждую неделю Яндекс.Шеф предлагает новое меню, а помимо ужинов клиенты могут заказать наборы для приготовления супов, десертов, смузи, завтраков и блюд для детей.

У Яндекс.Шефа создано своё производство с контролем качества, свои технологии хранения продуктов и своя лаборатория для разработки новых рецептов. Сервис также имеет службу доставки в Москве и Санкт-Петербурге.