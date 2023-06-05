YandexGPT «научили» помнить контекст беседы

YaLM 2.0 теперь лучше понимает контекст и отвечает на уточняющие вопросы. Теперь можно общаться с ней, как с настоящим человеком, который следит за разговором. Чат-бот «Алисы» работает в режиме «Давай придумаем». Можно вести разговор длиной до тысячи слов.

Теперь с помощью «Алисы» легче общаться, можно задавать уточняющие вопросы без повторения всего запроса. Она может дать совет, выступить в роли делового партнёра или соавтора. Например, вы можете обсудить бизнес-план, обдумать все плюсы и минусы покупки автомобиля или подготовиться к собеседованию. «Алиса» поможет вам придумывать слоганы, идеи для стартапов и разные посты для разных аудиторий.

Обучение «Алисы» поддержке контекста — сложная задача. Нейросеть была обучена понимать, когда нужно учитывать предыдущие ответы и когда нет. Для этого были использованы примеры обезличенных диалогов. В течение трёх недель пользователи задали «Алисе» десятки тысяч вопросов, требующих контекстного ответа, и ИИ-тренеры обучили модель давать наиболее подходящие ответы. Для обучения использовались диалоги из открытого набора данных, Open Assistant.

Более двух миллионов людей уже воспользовались новым режимом «Давай придумаем». Сначала он был доступен в различных приложениях и на телевизорах с «Алисой», а затем появился на главной странице «Яндекса». С запуском поддержки контекста чат с «Алисой» на ya.ru стал более удобным, так как теперь можно видеть историю переписки.

YandexGPT была запущена 17 мая 2023 года. «Яндекс» стал первой компанией, внедрившей виртуального помощника с новым поколением большой языковой модели. Обучение нейросети проводилось на суперкомпьютерах «Яндекса».