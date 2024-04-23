Япония потребовала от Google исправить ограничения в рекламе

Google заявил в письменном заявлении, что полностью сотрудничал с расследованием комиссии и подчеркнул, что не было выявлено прямого нарушения антимонопольных законов. Он обещал выполнить указания комиссии и предложить «ценные» функции поиска для японских пользователей и рекламодателей.

Yahoo, объединившись с японской социальной платформой Line, отказался комментировать ситуацию.

Предполагаемые сомнительные практики Google начались около десяти лет назад и продолжались более семи лет, сообщила комиссия.

Google будет находиться под наблюдением в течение следующих трех лет, чтобы гарантировать внесение необходимых изменений, отметила комиссия. На Google пока не налагаются немедленные штрафы или другие наказания.