Япония потребовала от Google исправить ограничения в рекламе

Опубликовано 23 апреля 2024, 00:45
1 мин.
Япония потребовала от Google исправить ограничения в рекламеЗатрагивающие Yahoo
Японская антимонопольная комиссия заявила, что американскому поисковому гиганту Google необходимо устранить ограничения в рекламе, затрагивающие Yahoo в стране. Комиссия отметила, что их исследование практик Google показало нарушение условий конкуренции на рынке рекламы.
© Ferra.ru
Google заявил в письменном заявлении, что полностью сотрудничал с расследованием комиссии и подчеркнул, что не было выявлено прямого нарушения антимонопольных законов. Он обещал выполнить указания комиссии и предложить «ценные» функции поиска для японских пользователей и рекламодателей.
Yahoo, объединившись с японской социальной платформой Line, отказался комментировать ситуацию.
Предполагаемые сомнительные практики Google начались около десяти лет назад и продолжались более семи лет, сообщила комиссия.
Google будет находиться под наблюдением в течение следующих трех лет, чтобы гарантировать внесение необходимых изменений, отметила комиссия. На Google пока не налагаются немедленные штрафы или другие наказания.