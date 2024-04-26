Япония запретит Apple и Google блокировать сторонние приложения в смартфонах

Законопроект, аналогичный новому Закону о цифровых рынках Европейского Союза, предусматривает штрафы до 20% от годового дохода компании в Японии за антиконкурентное поведение.

Согласно законопроекту, который будет обсуждаться законодателями, компании также будут обязаны действовать честно и предоставлять доступ к операционным системам, браузерам и поисковым системам для всех пользователей.

Новый закон может иметь серьезные последствия для Google и Apple, которые доминируют на рынке мобильных приложений. Обе компании уже подвергаются критике за свою практику взимания высоких комиссий с разработчиков приложений и за ограничение доступа к сторонним магазинам приложений.