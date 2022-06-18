Японские компании отказались уходить с браузера Internet Explorer

Впрочем, сами японцы не стремятся вносить изменения в свои системы из-за приверженности старым технологиям, несмотря на прогресс. Любовь этой страны к технологиям, роботам и гаджетам «компенсируется» тем, что там настаивают на использовании факсимильных аппаратов и упорно поддерживают свои телефоны на фоне бума смартфонов.

По словам менеджеров японских компаний, Internet Explorer до сих пор не мешает им вести учёт посещаемости сотрудников и расходов. В частности, многие из японских компаний откладывают переход на другие браузеры, будь то Edge от Microsoft или другие, из-за систем, которыми пользуются их клиенты.

На этом основании специалисты прогнозируют несколько месяцев цифрового хаоса по всей стране.