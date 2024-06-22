YouTube будет запрашивать у пользователей iOS разрешение на отслеживание действий

Эта функция запрещает приложениям собирать данные пользователей и отправлять третьим лицам — на серверы различных компаний. YouTube обязался запрашивать разрешение для отслеживания действий пользователей на сайтах и ресурсах за пределами сервисов Google. Как объясняют в компании, разрешение необходимо для показа более подходящей пользователям персонализированной рекламы при просмотре видео. И всплывающая подсказка будет сформулирована именно таким образом.

Но если отказаться от этого и запретить YouTube собирать данные, реклама никуда не исчезнет, однако могут демонстрироваться случайные по смыслу и повторяющиеся рекламные ролики.

Как отмечается, после реализации в 2021 году функции ATT приложения Google на iPhone, в том числе YouTube, прекратили использование определённых методов отслеживания (IDFA), чтобы соответствовать требованиям Apple и не показывать запрос на разрешение отслеживания. Но YouTube «скоро спросит пользователей iOS, хотят ли они отказаться от более персонализированной рекламы с помощью подсказки».