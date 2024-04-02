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Приложения
Опубликовано 02 апреля 2024, 08:25
1 мин.

YouTube для умных телевизоров начал генерировать самые интересные моменты роликов

К которым можно очень легко перейти в любой момент
Приложение YouTube на умных телевизорах получило новую функцию – «Ключевые моменты», которая позволяет легко переходить к самым интересным частям видео.
YouTube для умных телевизоров начал генерировать самые интересные моменты роликов
© Ferra.ru

«Теперь вы можете легко получить доступ к автоматически генерируемым ключевым моментам любого видео», — сообщил Нил Мохан из YouTube. Эта функция является частью стремления компании «продолжать совершенствовать пользовательский опыт на телевизорах».

Белые точки на красной полосе прогресса видео обозначают наличие ключевых моментов. Используйте кнопки влево/вправо на пульте дистанционного управления, чтобы просматривать карусель миниатюр с сопроводительными подписями.

Затем нажмите «Вверх», чтобы просмотреть ключевые моменты и быстро перемещайтесь между помеченными клипами.

В качестве примера YouTube приводит почти 3-часовое видео с Олимпиады. Ключевые моменты здесь показывают каждую попытку, а в описаниях указываются имя и страна спортсмена.

Эта функция является альтернативой ручному созданию глав видео создателями.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#телевизор
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#YOUTUBE