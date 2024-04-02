YouTube для умных телевизоров начал генерировать самые интересные моменты роликов

«Теперь вы можете легко получить доступ к автоматически генерируемым ключевым моментам любого видео», — сообщил Нил Мохан из YouTube. Эта функция является частью стремления компании «продолжать совершенствовать пользовательский опыт на телевизорах».

Белые точки на красной полосе прогресса видео обозначают наличие ключевых моментов. Используйте кнопки влево/вправо на пульте дистанционного управления, чтобы просматривать карусель миниатюр с сопроводительными подписями.

Затем нажмите «Вверх», чтобы просмотреть ключевые моменты и быстро перемещайтесь между помеченными клипами.

В качестве примера YouTube приводит почти 3-часовое видео с Олимпиады. Ключевые моменты здесь показывают каждую попытку, а в описаниях указываются имя и страна спортсмена.

Эта функция является альтернативой ручному созданию глав видео создателями.