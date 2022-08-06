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YouTube добавил функцию масштабирования видео для просмотра мелких деталей

Ног пока только для Premium-подписчиков
В YouTube для пользователей с Premium-подпиской стала доступна тестовая функция, позволяющая масштабировать видео, чтобы разглядеть мелкие детали.
YouTube добавил функцию масштабирования видео для просмотра мелких деталей

Пользователи могут, не разворачивая видео на весь экран, растянуть видео таким образом, что станут чётко видны мелкие детали в кадре. Как отмечается, функция выглядит таким образом, будто её специально делали для просмотра в портретном режиме.

На данный момент функция доступна пользователям Android с Premium-подпиской. Тестирование продолжится до 1 сентября — этого времени хватит для получения разработчиками полноценной обратной связи. Но когда функция станет доступна для всех пользователей, неизвестно.

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