YouTube добавил функцию масштабирования видео для просмотра мелких деталей

Пользователи могут, не разворачивая видео на весь экран, растянуть видео таким образом, что станут чётко видны мелкие детали в кадре. Как отмечается, функция выглядит таким образом, будто её специально делали для просмотра в портретном режиме.

На данный момент функция доступна пользователям Android с Premium-подпиской. Тестирование продолжится до 1 сентября — этого времени хватит для получения разработчиками полноценной обратной связи. Но когда функция станет доступна для всех пользователей, неизвестно.