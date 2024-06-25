Однако «Hype» имеет некоторые ограничения. В отличие от лайков, они не влияют на поисковую систему YouTube. «Hype» можно применить только к видео, опубликованным за последние семь дней, и тестирование ограничено авторами, участвующими в YouTube Partner Program, у которых менее 500 тысяч подписчиков. Функция направлена на поддержку небольших каналов, помогая им привлекать внимание и находить новую аудиторию.

Видео с «Hype» будут отображаться в разделе «Explore», отличном от раздела «Trending». В настоящее время тестирование проводится в Бразилии, Тайване и Турции.