Опубликовано 25 июня 2024, 22:23
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YouTube добавит «хайп» — популярные видео на небольших каналахКоторых менее 500 тысяч подписчиков
YouTube начал тестировать новую функцию «Hype», позволяющую зрителям повышать вероятность появления видео в рейтингах среди других популярных видео недели. Эта функция аналогична уже существующим возможностям «Лайк» и «Поделиться».
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Однако «Hype» имеет некоторые ограничения. В отличие от лайков, они не влияют на поисковую систему YouTube. «Hype» можно применить только к видео, опубликованным за последние семь дней, и тестирование ограничено авторами, участвующими в YouTube Partner Program, у которых менее 500 тысяч подписчиков. Функция направлена на поддержку небольших каналов, помогая им привлекать внимание и находить новую аудиторию.
Видео с «Hype» будут отображаться в разделе «Explore», отличном от раздела «Trending». В настоящее время тестирование проводится в Бразилии, Тайване и Турции.