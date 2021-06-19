YouTube добавит режим «картинка в картинке» на смартфоны и планшеты Apple

The Verge пообщалось с представителями YouTube, в результате чего выяснилось, что компания уже сейчас развертывает эту функцию для платных подписчиков сервиса, однако впоследствии ею смогут воспользоваться все остальные владельцы устройств на базе iOS.

Напомним, что еще в iOS 14 компания пыталась реализовать эту функцию в тестовом режиме. Однако работала она не всегда корректно. В то же время, стоит отметить, что на Android данный функционал уже реализован и пользуются им уже несколько лет.