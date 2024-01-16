YouTube еще сильнее ограничил работу блокировщиков рекламы

09:00, 16 января 2024
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YouTube еще сильнее ограничил работу блокировщиков рекламыИли почему россиянам повезло
YouTube усилил меры против пользователей, использующих блокировщики рекламы. Платформа, известная как ведущий видеохостинг мира, еще сильнее замедляет работу для тех, кто отказывается от показа рекламы. Это нововведение вынуждает пользователей выбирать: отключить блокировщик или перейти на платную подписку.
С мая прошлого года YouTube начал ограничивать доступ к видео для пользователей с активными блокировщиками рекламы, предлагая им либо разрешить рекламу, либо приобрести подписку YouTube Premium. В июне ограничения стали ещё жёстче, уменьшив количество просмотров до трех видеороликов для таких пользователей. А в ноябре последовало решение замедлить всю платформу для пользователей с блокировщиками.
По сообщениям пользователей на Reddit, сайт YouTube работает медленно и не отвечает на запросы, если в браузере включен блокировщик рекламы. Однако, ситуация улучшается, если блокировщик отключить или перейти на платную подписку.
В этой ситуации (пока что) выиграли россияне, у которых официально отключена реклама на платформе и не только.
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