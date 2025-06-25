YouTube и власти Австралии поспорили из-за запрета соцсетей для подростков

Страна готовится к введению первых в мире штрафов для платформ, которые не смогут блокировать доступ несовершеннолетним. Закон должен вступить в силу в декабре, и его внимательно отслеживают другие государства и представители технологических компаний.

Ранее власти Австралии планировали освободить YouTube от новых правил, сославшись на его образовательный и медицинский контент. Однако eSafety-комиссар Джули Инман Грант направила в правительство письмо с требованием не делать исключений. Она отметила, что, согласно их исследованиям, именно на YouTube дети чаще всего сталкиваются с вредной информацией.

YouTube, в свою очередь, ответил на претензии через официальный блог. Представитель компании заявил, что регулятор игнорирует данные опросов, в которых 69% родителей считают YouTube подходящим для детей младше 15 лет. Компания также обвинила комиссара в противоречивых заявлениях и недостоверных оценках.

По мнению регулятора, YouTube, как и другие соцсети, использует алгоритмы, которые специально затягивают подростков в просмотр. Комиссар подчеркнула, что безопасность детей важнее политических решений и общественного мнения.