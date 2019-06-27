YouTube избавит пользователей от мусорных предложений

Команда популярного сервиса YouTube изменила систему рекомендаций и дала пользователям больше контроля над домашней страницей.
Теперь пользователи смогут повлиять на ленту рекомендованных сервисом роликов, блокировать определённые каналы так, чтобы видео с них не попадали в раздел «Следующее». Также, YouTube впервые снизойдёт до объяснений, почему ролики появляются в рекомендациях.
На главной странице появился список с темами. Выбрав одну из них, пользователь увидит список с соответствующими теме роликами. Аналогичная функция предусмотрена и для раздела с рекомендациями «Следующее».
Каналы можно исключить из рекомендаций с помощью кнопки «Не рекомендовать канал». Видео с таких каналов всё ещё будут выдаваться в поисковой выдаче по запросу, но не будут навязчиво появляться в рекомендациях и на главной странице.
Для роликов с каналов, которые пользователи ранее не смотрели, будут выдаваться пояснения, почему они были предложены в качестве рекомендованных.
Обновление уже появились в версии YouTube для iOS, а в веб-интерфейсе и версии для Android ожидается в ближайшее время.