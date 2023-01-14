YouTube могут засудить за название одного из разделов

18:11, 14 января 2023
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YouTube могут засудить за название одного из разделовВ суд подала британская компания
Британская компания может засудить YouTube за раздел коротких видео Shorts. На днях Google добилась положительного решения в свою пользу в Высоком суде Великобритании по поводу претензий местной компании из-за раздела Shorts видеохостинга YouTube.
Фото: Socialpilot.co
Британский производитель короткометражных фильмов Shorts International подал на Google в суд из-за раздела YouTube Shorts, обвинив IT-корпорацию в нарушении прав на свой товарный знак. В Google c этим не согласились прежде всего потому, что ребрендинг, изменение интерфейса YouTube и технические изменения потребуют значительных денежных вливаний.
«С позиции ценности и важности это дело находится на верхушке шкалы», — объяснила позицию Google адвокат компании Линдси Лейн.