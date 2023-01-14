YouTube могут засудить за название одного из разделов

Британский производитель короткометражных фильмов Shorts International подал на Google в суд из-за раздела YouTube Shorts, обвинив IT-корпорацию в нарушении прав на свой товарный знак. В Google c этим не согласились прежде всего потому, что ребрендинг, изменение интерфейса YouTube и технические изменения потребуют значительных денежных вливаний.

«С позиции ценности и важности это дело находится на верхушке шкалы», — объяснила позицию Google адвокат компании Линдси Лейн.