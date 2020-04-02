YouTube может до конца года представить новый сервис для конкуренции с TikTok

Так, собеседники издания заявили, что называться новый сервис будет Shorts, а пользователям будет дана возможность публиковать короткие видеоролики, для создания которых им предоставят доступ к каталогу YouTube Music. Само собой, музыкальные композиции можно будет накладывать на видео, как это уже реализовано в TikTok.

Напомним, что судя по данным аналитического агентства Sensor Tower, еще в январе 2020 года TikTok сумел стать самым популярным неигровым приложением в мире — всего за год его скачали более 104,7 млн раз.