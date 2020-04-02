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YouTube может до конца года представить новый сервис для конкуренции с TikTok
Вопрос лишь в том, что а не уехал ли поезд?
Издание The Information опубликовало материал о том, что согласно данным ее источников, YouTube может до конца текущего года представить свой новый сервис, призванный составить конкуренцию китайскому TikTok.
Так, собеседники издания заявили, что называться новый сервис будет Shorts, а пользователям будет дана возможность публиковать короткие видеоролики, для создания которых им предоставят доступ к каталогу YouTube Music. Само собой, музыкальные композиции можно будет накладывать на видео, как это уже реализовано в TikTok.
Напомним, что судя по данным аналитического агентства Sensor Tower, еще в январе 2020 года TikTok сумел стать самым популярным неигровым приложением в мире — всего за год его скачали более 104,7 млн раз.