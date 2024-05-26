YouTube Music добавил функцию поиска песен с помощью напевания и музыки

Пользователь сможет задать параметры поиска, напевая нужную ему песню или мелодию, даже просто звуками. При этом мелодию можно наиграть на инструменте.

Для активации этой функции нужно нажать на значок лупы в правом верхнем углу приложения YouTube Music, затем на значок осциллограммы, который при развёртывании нового функционала появится возле стандартного значка микрофона. При нажатии на значок осциллограммы откроется красочная страница поиска, на которой интеллектуальный алгоритм идентифицирует трек и сформирует поисковую выдачу.

После этого пользователь может воспроизвести песню или сохранить в своей библиотеке для последующего прослушивания.

Как отмечается, сама по себе эта функция не нова: подобный функционал дебютировал в Google Поиске ещё в 2020 году и попал в основное приложение YouTube в 2023.