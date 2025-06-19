YouTube Music позволит делиться текстами песен на Android и iOS

Опубликовано 19 июня 2025, 15:451 мин.
YouTube Music позволит делиться текстами песен на Android и iOSФункция уже распространяется
Портал 9to5Google сообщает, что на платформе YouTube Music появилась новая функция обмена текстами песен. Ранее это была тестовая функция, а теперь эта возможность доступна для всех пользователей Android и iOS.
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Функция позволяет выделить текст из песни и поделиться им в различных приложениях, прежде всего в соцсетях, либо сохранить на устройстве. Это не платная функция, и она должна быть доступна для пользователей бесплатной версии YouTube Music.
Как отмечает источник, функция обмена текстами песен уже широко доступна в YouTube Music для Android и iOS в версии 8.24. В последние недели её стали замечать всё больше пользователей.