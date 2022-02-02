YouTube на Android получил новый дизайн

Так, часть пользователей начала получать обновление, которое изменило дизайн YouTube в полноэкранном режиме. Например, если раньше доступ к дополнительным настройкам можно было получить, нажав на три точки, то сейчас за это отвечает знак шестерёнки.

Вместе с тем пользователи получили возможность ставить лайки, дизлайки, а также получать доступ к комментариям прямо из полноэкранного режима. Все необходимые пиктограммы теперь находятся в левом нижнем углу.