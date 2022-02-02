YouTube на Android получил новый дизайн

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YouTube на Android получил новый дизайнТак выглядит намного лучше
Очень долгое время Android-версия YouTube оставалась плюс-минус одинаковой. Но теперь, судя по всему, Google всё же решила внести свежести в дизайн приложения.
Так, часть пользователей начала получать обновление, которое изменило дизайн YouTube в полноэкранном режиме. Например, если раньше доступ к дополнительным настройкам можно было получить, нажав на три точки, то сейчас за это отвечает знак шестерёнки.
Вместе с тем пользователи получили возможность ставить лайки, дизлайки, а также получать доступ к комментариям прямо из полноэкранного режима. Все необходимые пиктограммы теперь находятся в левом нижнем углу.
Отметим, что в дальнейшем такой же апдейт доберётся и до владельцев iPhone. Правда, до сих пор не совсем ясно, когда именно обновление коснётся и iOS.
Источник: PhoneArena