YouTube начал блокировать пользователей браузера Edge. Как так вышло и как это исправить

Напомним, что в Edge есть три уровня защиты от слежки: базовый, сбалансированный (по умолчанию) и строгий. В «строгом» режиме ограничивается возможность слежки со стороны компаний, таких как Google, что может влиять на контент и рекламу.

Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, видят сообщение, что блокировщики рекламы нарушают условия использования YouTube.

Основная причина блокировки заключается в том, что Google не хочет, чтобы браузеры и расширения блокировали рекламные запросы. Когда такие запросы блокируются, пользователи видят экран с сообщением о нарушении условий использования YouTube.

Для решения проблемы пользователи могут отключить функцию защиты от слежки в Microsoft Edge или переключиться на режим «сбалансированный».

Также они могут дождаться, пока Google признает эту ситуацию проблемой, хотя это вряд ли произойдёт.