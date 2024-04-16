YouTube начал бороться с приложениями, которые блокируют рекламу на платформе

Пользователи подобных приложений столкнутся с трудностями при просмотре видео: ролики могут постоянно прерываться на буферизацию или вовсе не загружаться с сообщением об ошибке.

В правилах YouTube указано, что блокировка рекламы лишает авторов контента возможности получать доход. Реклама остается основным способом поддержки создателей контента и позволяет зрителям пользоваться сервисом бесплатно.

В качестве альтернативы YouTube предлагает подписку на сервис YouTube Premium, гарантирующую просмотр видео без рекламы.