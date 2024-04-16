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Приложения
Опубликовано 16 апреля 2024, 14:59
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YouTube начал бороться с приложениями, которые блокируют рекламу на платформе

Хитро они это придумали…
YouTube начал активную борьбу со сторонними приложениями, блокирующими рекламу. Компания усиливает контроль за соблюдением своих правил, в которых явно указан запрет на использование ПО, препятствующего показу рекламы.
YouTube начал бороться с приложениями, которые блокируют рекламу на платформе
© PhoneArena

Пользователи подобных приложений столкнутся с трудностями при просмотре видео: ролики могут постоянно прерываться на буферизацию или вовсе не загружаться с сообщением об ошибке.

В правилах YouTube указано, что блокировка рекламы лишает авторов контента возможности получать доход. Реклама остается основным способом поддержки создателей контента и позволяет зрителям пользоваться сервисом бесплатно.

В качестве альтернативы YouTube предлагает подписку на сервис YouTube Premium, гарантирующую просмотр видео без рекламы.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#блокировка
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#Google
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#YOUTUBE