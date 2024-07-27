YouTube начал превращать видео в чёрный экран при включённом блокировщике рекламы

Многие пользователи подозревали баг, но оказалось, что YouTube тестирует новую технологию показа рекламы, которая определяет, работает ли в браузере блокировщик рекламы, и если такое расширение активировано, видеохостинг не замедляет видео, а попросту делает из рекламного ролика чёрный экран.

Такой экран демонстрируется некоторое время, и только потом запускается целевое видео. Но наблюдается это не у всех пользователей, что говорит не о публичном развёртывании такой технологии, а о тестировании.

Портал Android Police отмечает, что YouTube перестал бороться непосредственно с браузерными блокировщиками рекламы, а просто реклама определяется для этих расширений как часть видео, поэтому блокировщик в итоге не отключает рекламу саму по себе, а вклинивается в видеопоток, влияя на часть ролика.