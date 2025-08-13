YouTube начал тестирование ИИ-проверку возраста в США

Опубликовано 13 августа 2025, 17:181 мин.
YouTube начал тестирование ИИ-проверку возраста в СШАСистема анализирует привычки просмотра
YouTube начал тестирование новой системы проверки возраста на базе искусственного интеллекта (ИИ) в США. Технология будет использовать данные о просмотренных видео, чтобы определить, является ли пользователь взрослым или несовершеннолетним. Это позволит точнее ограничивать доступ подростков к контенту, который может быть для них нежелателен.
В отличие от стандартных методов, основанных на информации, введённой самим пользователем, новая система анализирует привычки просмотра и на их основе делает вывод о возрасте. На начальном этапе проверка будет доступна ограниченному числу пользователей, а дальнейшее расширение зависит от результатов тестирования.
Разработка направлена на повышение онлайн-безопасности, однако вызывает опасения в сфере конфиденциальности. Поскольку система отслеживает, какие видео смотрит человек, это может затрагивать вопросы анонимности.