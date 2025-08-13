YouTube начал тестирование ИИ-проверку возраста в США

В отличие от стандартных методов, основанных на информации, введённой самим пользователем, новая система анализирует привычки просмотра и на их основе делает вывод о возрасте. На начальном этапе проверка будет доступна ограниченному числу пользователей, а дальнейшее расширение зависит от результатов тестирования.

Разработка направлена на повышение онлайн-безопасности, однако вызывает опасения в сфере конфиденциальности. Поскольку система отслеживает, какие видео смотрит человек, это может затрагивать вопросы анонимности.