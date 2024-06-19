YouTube начал тестировать функцию заметок к видео для уточнения контекста

В YouTube «Заметки» будут работать похожим образом, причём пользователи смогут оставлять примечания не только к своим, но и к чужим видео. Другие пользователи могут проголосовать за заметку как за полезную или нет.

Можно подчеркнуть смысл видео и объяснить некоторые детали. К примеру, если видео — клип или песня, можно уточнить жанр, пародия это или нет; когда может появиться обновление демонстрируемой на видео товарной линейки, либо товар уже доступен. Можно отметить, что на видео старые события, которые подаются как текущие или иначе предупредить об ошибке или ложной информации.

«С сегодняшнего дня мы тестируем экспериментальную функцию, позволяющую людям добавлять примечания, чтобы обеспечить актуальный, своевременный и простой для понимания контекст к видео. Например, это могут быть примечания, поясняющие, когда песня является пародией, указывающие, когда доступна новая версия продукта, о котором идёт речь в обзоре, или дающие зрителям понять, когда старые кадры ошибочно выдаются за текущее событие», — сказано в блоге видеохостинга.