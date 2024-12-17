YouTube начал тестировать голосовые ответы создателей видео на комментарии

Пока выбрана небольшая группа авторов контента для ответов комментаторам голосом. Как отмечает The Verge со ссылкой на разработчиков YouTube, команда видеохостинга надеется, что новый эксперимент «позволит создать более содержательные отношения между создателями и их аудиторией».

Ютуберы из тестовой группы могут использовать новую функцию, нажав на значок звуковой волны при ответе на комментарий и выбрав пункт «записать голосовой ответ». Затем голосовое сообщение публикуется в обычном режиме. Все остальные пользователи могут взаимодействовать с этими ответами так же, как и с обычными текстовыми комментариями.

Поначалу авторы видео из тестовой группы смогут создавать голосовые ответы только в мобильных приложениях, в веб-версии такой функции нет.