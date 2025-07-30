YouTube начнет определять возраст подростков по поведению, а не дате рождения, с помощью ИИ

Нововведение работает на базе ИИ и сначала будет доступно ограниченному числу пользователей в США.

Система анализирует различные сигналы, включая активность на платформе и возраст аккаунта, чтобы определить, является ли пользователь несовершеннолетним.

Если алгоритм сочтёт его подростком, YouTube автоматически включит защитные меры: отключит персонализированную рекламу, ограничит повторный просмотр определённого контента и активирует функции цифрового благополучия — например, напоминания о времени и режиме сна.

Если совершеннолетнего ошибочно распознают как подростка, он сможет подтвердить возраст с помощью документов, банковской карты или селфи. Система распространяется только на авторизованных пользователей и будет действовать на всех платформах: в вебе, мобильных устройствах и телевизорах.