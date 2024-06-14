YouTube начнёт показывать рекламу на стороне сервера: блокировщики не помогут

Об этом рассказали разработчики из сервиса SponsorBlock. По их словам, YouTube встроит рекламу в видео, из-за чего блокировщики не будут отличать основной контент от рекламных роликов. А блокировщики как раз работают по технологии отделения рекламы от видео, поэтому обход рекламы будет технически осложнён.

Известно, что сейчас YouTube тестирует новую технологию. Но когда обновление будет реализовано, не сообщается.