YouTube начнёт показывать рекламу на стороне сервера: блокировщики не помогут

Опубликовано 14 июня 2024, 16:30
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YouTube начнёт показывать рекламу на стороне сервера: блокировщики не помогутРеклама станет неотделимой от видео
Пользователи YouTube столкнутся с новой рекламной стратегией, которая «ослепит» блокировщики рекламы. Рекламные ролики будут демострироваться на стороне сервера, что означает их полную интеграцию в видеоконтент.
Об этом рассказали разработчики из сервиса SponsorBlock. По их словам, YouTube встроит рекламу в видео, из-за чего блокировщики не будут отличать основной контент от рекламных роликов. А блокировщики как раз работают по технологии отделения рекламы от видео, поэтому обход рекламы будет технически осложнён.
Известно, что сейчас YouTube тестирует новую технологию. Но когда обновление будет реализовано, не сообщается.