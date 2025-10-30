YouTube начнёт применять ИИ для автоулучшения видео с качеством ниже 1080p

Опубликовано 30 октября 2025, 11:451 мин.
YouTube начнёт применять ИИ для автоулучшения видео с качеством ниже 1080pФункцию можно будет отключить
YouTube представил усовершенствованный ИИ-инструмент для автоматического улучшения качества видео.
© Gsmarena.com
Сначала платформа будет масштабировать разрешение видео до уровня 1080p, но в будущем планирует увеличить масштаб до 4K с помощью ИИ. У авторов роликов и зрителей будет возможность отключить это автоматическое улучшение.
В своём блоге YouTube заверил, что исходные видеофайлы и их разрешение останутся неизменными, что позволит пользователям выбирать между оригинальным видеоматериалом и улучшенной версией через меню настроек.
По словам представителя YouTube Вероники Наваррете, изначально функция будет применяться только к видео, загруженным с разрешением от 240p до 720p. Это означает, что существующие видео в формате Full HD не будут затронуты.