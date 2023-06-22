YouTube начнёт торговать товарами из видеороликов и в Корее

На канале свою продукцию разместят около 30 корейских брендов. Трансляции будут проводится на корейском языке.

«YouTube стремится сделать покупки привлекательными, информативными и интересными для всех пользователей, в том числе в Корее. Для этого мы можем время от времени экспериментировать с различными функциями YouTube Shopping», — рассказал представитель YouTube.