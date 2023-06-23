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16:00, 23 июня 2023
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YouTube научился дублировать озвучку видеороликов на разные языки

Для всех пользователей функция будет открыта в 2024 году

YouTube запустил новую функцию дублирования озвучки видео на разные языки. Искусственный интеллект будет транскрибировать (переводить в текст) нужный видеоролик и предлагать пользователю готовый вариант, который можно отредактировать.

После этого система переведёт текст и создаст для него дублированную аудиодорожку на другом языке. Количество доступных языков пока ограничено: дубляж видео доступен только с английского на португальский и испанский.

Представители видеохостинга рассказали, что в перспективе количество языков будет увеличено, а звуковые дорожки будут похожими на оригинальные голоса, с более ярким эмоциональным окрасом и характерным произношением, а также речь будет синхронизирована с артикуляцией в кадре.

Функция тестируется на ограниченном количестве авторских YouTube-каналов, для всех пользователей новый функционал в полной мере станет доступен в 2024 году.

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