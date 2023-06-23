YouTube научился дублировать озвучку видеороликов на разные языки

После этого система переведёт текст и создаст для него дублированную аудиодорожку на другом языке. Количество доступных языков пока ограничено: дубляж видео доступен только с английского на португальский и испанский.

Представители видеохостинга рассказали, что в перспективе количество языков будет увеличено, а звуковые дорожки будут похожими на оригинальные голоса, с более ярким эмоциональным окрасом и характерным произношением, а также речь будет синхронизирована с артикуляцией в кадре.

Функция тестируется на ограниченном количестве авторских YouTube-каналов, для всех пользователей новый функционал в полной мере станет доступен в 2024 году.