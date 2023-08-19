YouTube обвинили в слежении за детьми ради показа персонализированной рекламы

Претензии к YouTube заключаются в использовании cookie-файлов, которые нужны для построения маркетингового портрета пользователя и формирования под него персонализированных предложений с учётом поведенческих и демографических факторов. Google отрицает такую практику, утверждая, что Adalytics делает неверные выводы о рекламной деятельности вендора: реклама направлена к родителям или тем, кто смотрит видео с детьми.

Сенаторы считают, что такая реклама может оказаться прямым нарушением правил FTC и федерального Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA).