YouTube обвинили в слежении за детьми ради показа персонализированной рекламы

YouTube обвинили в слежении за детьми ради показа персонализированной рекламыВидеохостинг проверят на соблюдение американских законов о детях в интернете
Возможно, Google ждёт очередной скандал, связанный с методами таргетирования компанией рекламы. В США два сенатора обратились к Федеральной торговой комиссии (FTC) с требованием проанализировать данные аналитического онлайн-агентства Adalytics, согласно которым видеохостинг YouTube целенаправленно показывает рекламу, рассчитанную на детей.
Претензии к YouTube заключаются в использовании cookie-файлов, которые нужны для построения маркетингового портрета пользователя и формирования под него персонализированных предложений с учётом поведенческих и демографических факторов. Google отрицает такую практику, утверждая, что Adalytics делает неверные выводы о рекламной деятельности вендора: реклама направлена к родителям или тем, кто смотрит видео с детьми.
Сенаторы считают, что такая реклама может оказаться прямым нарушением правил FTC и федерального Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA).