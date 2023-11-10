YouTube объявил войну всем альтернативным приложениям без рекламы

YouTube объявил войну всем альтернативным приложениям без рекламыБудет разработано новое API
YouTube начнёт блокировать все альтернативные приложения без рекламы. Google заявила о планах начать тестирование новой системы Android WebView Media Integrity API, основанное на инструменте WebView, который позволяет открывать веб-страницы непосредственно в приложениях.
Таким образом Google упреждает использование в дальнейшем альтернативных приложений YouTube, которые могут не только показывать контент без рекламы, но некоторые даже могут предоставлять часть премиальных функций. В 2022 году Google в суде доказала неправомочность использования одного из таких приложений, YouTube Vanced, но среди пользователей распространено множество других подобных продуктов.
Для этого Google и вводит новый API, который позволит сайту YouTube проверять, какое именно приложение для просмотра видео использует пользователь. В случае несоответствия параметрам приложение будет попросту блокироваться. Причём Google не придётся разрабатывать некий новый продукт: инструмент WebView — составляющая Android и широко используется в системе.