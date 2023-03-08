YouTube откажется от показа всплывающей рекламы во время просмотра видео на ПК и ноутбуках

20:54, 08 марта 2023
1 мин.
YouTube откажется от показа всплывающей рекламы во время просмотра видео на ПК и ноутбукахЭтот формат рекламы устарел
Компания Google, владелец видеохостинга YouTube, сообщила, что с 6 апреля прекратит показывать всплывающие рекламные баннеры при просмотре видеороликов на ПК и ноутбуках.
Фото: Unsplash.com
Такой формат рекламы компания признала устаревшим, а на смартфонах при просмотре видео баннеры не всплывают уже давно.
Но блогеры не останутся без заработка: всем создателям контента предложат новый рекламный формат.