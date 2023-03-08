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20:54, 08 марта 2023
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YouTube откажется от показа всплывающей рекламы во время просмотра видео на ПК и ноутбуках

Этот формат рекламы устарел

Компания Google, владелец видеохостинга YouTube, сообщила, что с 6 апреля прекратит показывать всплывающие рекламные баннеры при просмотре видеороликов на ПК и ноутбуках.

YouTube откажется от показа всплывающей рекламы во время просмотра видео на ПК и ноутбуках

Фото: Unsplash.com

Такой формат рекламы компания признала устаревшим, а на смартфонах при просмотре видео баннеры не всплывают уже давно.

Но блогеры не останутся без заработка: всем создателям контента предложат новый рекламный формат.

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