YouTube отключит тестовую подписку Premium Lite для просмотра видео без рекламы

Стоимость подписки составляла 6,99 евро в месяц, но это был тестовый продукт, который YouTube тестировал с августа 2021 года в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. С 25 октября 2023 года подписка будет отключена у всех пользователей, которые могут либо снова смотреть видео с рекламой, либо перейти на более дорогую подписку Premium, предлагающую сервисы YouTube и YouTube Kids без рекламы, просмотр видео без интернета, воспроизведение в фоновом режиме, а также YouTube Music Premium.

Часть пользователей раскритиковала это решение видеохостинга, люди не видят смысла в Premium, так как не пользуются большинством функций этой подписки.