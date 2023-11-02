YouTube поднял цену на Premium-подписку по всему миру после бана блокировщиков рекламы

Это решение последовало за масштабной кампанией против блокировщиков рекламы, в результате которой пользователи, использующие такие инструменты, столкнулись с ограничениями при просмотре контента.

С 1 ноября жители Аргентины, Австралии, Австрии, Чили, Германии, Польши и Турции получили уведомления о повышении ежемесячной платы за использование YouTube Premium и Music Premium.

Новые абоненты увидят изменения немедленно, в то время как текущие подписчики смогут пользоваться прежними тарифами еще как минимум три месяца.

Напомним, что YouTube Premium предлагает пользователям просмотр без рекламы, возможность воспроизведения аудио в фоновом режиме, а также загрузку контента для офлайн-просмотра в полном качестве.

Кроме того, подписчикам доступен улучшенный битрейт и качество видео 1080p, обеспечивающее меньшую степень сжатия и более четкое изображение.